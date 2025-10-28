Frecciarossa stop ai rincari fino al 13 dicembre ma la Regione attacca | Da Trenitalia nessun ascolto

I pendolari potranno continuare a utilizzare la carta Tuttotreno sul Frecciarossa 8623 fino al 13 dicembre, nella tratta tra Genova e La Spezia. Fermato l'aumento del biglietto per chi ha la carta Tuttotreno La vicenda è iniziata lo scorso agosto, quando in Liguria sono arrivati due nuovi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it