Fratelli D' Italia arriva l' ufficialità | Andrea Putzu sarà capogruppo in Regione Mirella Battistoni la vice

ANCONA – Fratelli D’Italia, partito con il gruppo consiliare più folto in consiglio regionale, annuncia che Andrea Putzu ne sarà il capogruppo, con Mirella Battistoni a fare la vice. FdI ricorda inoltre che Marco Ausili è stato eletto consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

