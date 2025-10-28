Non serve aspettare Halloween per accorgersene: Frankenstein è tornato. Ma non in un laboratorio illuminato dai fulmini, bensì in passerella, tra sete nere e spalle scultoree, cuciture che sembrano ferite e abiti ricomposti come creature nuove. L’autunnoinverno 2025-26 celebra il lato più affascinante del gotico romantico, riportando alla luce l’immaginario di Mary Shelley e la sua idea di creazione come atto d’amore e di ribellione. Oggi c’è una riscoperta del gotico romantico come nuova frontiera dello chic: silhouette ampie, volumi esagerati, contrasti netti, materiali ricchi e dark. In parallelo, la nuova incarnazione cinematografica diretta da Guillermo del Toro, su Netflix,redime il mito e lo rende attuale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Frankenstein torna in passerella: la moda riscopre il fascino gotico e romantico