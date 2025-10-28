Francia pronta a inviare 2000 soldati in Ucraina l’allarme dell’intelligence russa

Roma, 28 ottobre 2025 – La Francia prevede di inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Lo ha riferito il Servizio di intelligence estero russo (Svr), precisando che "la spina dorsale della formazione sarà composta da truppe d'assalto della Legione straniera francese, provenienti principalmente dai paesi latino-americani". 'Sul territorio, sul mare e nei cieli' Secondo l'agenzia, le truppe sono già state dispiegate nelle aree della Polonia al confine con l' Ucraina, dove stanno svolgendo addestramento al combattimento. Il contingente comprenderà sia soldati semplici che ufficiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

