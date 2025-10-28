Francesco Moser conosce la nipotina | la prima foto da nonno con la figlia di Ignazio e Cecilia e il consuocero

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arrivo della piccola Clara Isabel ha portato una ventata di gioia nella famiglia Moser-Rodriguez. Dal giorno della nascita della prima figlia di Ignazio e Cecilia i social hanno mostrato la felicità sui volti di tutti, dai neogenitori alla zia Belen, dalla nonna Veronica Cozzani alla cuginetta. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

francesco moser conosce nipotinaFrancesco Moser conosce la nipotina: la prima foto della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coi nonni, guarda - Sul social arriva la prima foto della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coi nonni. Come scrive gossip.it

francesco moser conosce nipotinaFrancesco Moser emozionato per la nascita della nipotina ha una cosa da dire a Ignazio - Francesco Moser ha le lacrime agli occhi, emozionato per la nascita della nipotina, ha una cosa da dire a suo figlio Ignazio ... Segnala ultimenotizieflash.com

francesco moser conosce nipotinaCecilia Rodriguez, manca pochissimo al parto: i retroscena del futuro nonno Francesco Moser - Francesco Moser a La Volta Buona parla di Cecilia Rodriguez, della futura nipote Clara Isabel e dà un consiglio al figlio Ignazio. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Moser Conosce Nipotina