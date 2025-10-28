Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il tour estivo, una decina di date nelle più importanti location all’aperto, riprende il 31 ottobre dall’Europauditorium di Bologna il tour ‘Rimmel 2025’ di Francesco De Gregori, che festeggia il cinquantesimo anniversario dell’album. Una dozzina i concerti in programma nei teatri fino al 24 novembre – da Montecatini a Torino, Parma, Genova, Brescia, Padova, Udine, Napoli, Bari, Catania e Firenze – per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma, il 6 e 10 dicembre, e chiudere questo viaggio musicale nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta, partendo dal Vox Club di Nonantola (Modena) il 23 gennaio per concludere il 14 febbraio al Fabrique di Milano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Francesco De Gregori torna fra teatri, palasport e club: tappa anche in Campania