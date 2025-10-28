Francesco De Gregori al via il tour Rimmel 2025 nei teatri e palazzetti
Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con Rimmel 2025, prima nei teatri, poi nei palazzetti e nel 2026 nei club. Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con Rimmel 2025, dedicato all’album Rimmel a 50 anni dall’uscita. Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, il tour riparte il 31 ottobre da Bologna con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre, novembre e dicembre, seguiti da due date speciali nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
