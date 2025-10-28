Francesca Fialdini si sbottona | Sono innamorata è una storia antica e nuova

Da quando è iniziato Ballando con le stelle le esibizioni di Francesca Fialdini in coppia con Giovanni Pernice occupano sempre un posto sul podio della classifica finale. La conduttrice, 46 anni, è tra le rivelazioni di questa edizione del dance show di Rai 1, per il talento nel ballo mai. 🔗 Leggi su Today.it

"Con questo mestiere diventiamo facilmente preda di giudizi e di modelli. Io tento sempre di spogliarmi delle sovrastrutture per essere il più naturale e spontanea possibile." Francesca Fialdini - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono prime a pari merito e vincono la terza puntata di #BallandoConLeStelle. Accedono a sabato prossimo con +10 punti. Marcella Bella e Signora Coriandoli sono ultime, nella prossima puntata partiranno con un malus d - X Vai su X

Francesca Fialdini senza filtri: “Un bel faccino serve”, e svela se è single - Francesca Fialdini parla di bellezza, carriera e amore: “Mi sono truccata a 25 anni, ora sono innamorata”. donnaglamour.it scrive

Francesca Fialdini, chi è il fidanzato?/ Gli indizi della showgirl: “L’amore c’è, ma non è una favola” - La presentatrice non si sbilancia e spiega: "L'amore è presente nella mia vita, ma... Lo riporta ilsussidiario.net

Francesca Fialdini: “A Ballando ho la testa fra le nuvole. Mi spiace passare per maestrina” - “Mi spiace passare per maestrina”, ammette senza troppi giri di parole: Francesca Fialdini si racconta, esibendo la propria splendida imperfezione. Si legge su dilei.it