Francesca Fialdini | Quella volta che scambiai Simone per Pippo Inzaghi

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice di Da Noi.a Ruota Libera è una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

francesca fialdini quella volta che scambiai simone per pippo inzaghi

© Gazzetta.it - Francesca Fialdini: "Quella volta che scambiai Simone per Pippo Inzaghi"

Approfondisci con queste news

francesca fialdini volta scambiaiFrancesca Fialdini: «La gaffe più grande? Scambiai Simone Inzaghi per suo fratello Pippo. Sono innamorata e sono una compagna perfetta» - Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Come scrive msn.com

francesca fialdini volta scambiai''Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, il mio faccino in tv funziona, ma non sono una bomba sexy'': Francesca Fialdini rivela anche se è fidanzata - Al Corriere della Sera ha raccontato di essersi truccata per la prima volta a 25 anni, solo per andare in onda. Secondo gossip.it

francesca fialdini volta scambiaiFrancesca Fialdini: «La gaffe più grande? Scambiai Simone Inzaghi per suo fratello Pippo. Sono innamorata» - Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fialdini Volta Scambiai