Francesca Fialdini si conferma una delle protagoniste più interessanti di Ballando con le Stelle. Giuria e pubblico concordano nel premiare le sue performance e il modo autentico in cui si racconta, senza filtri né pose. Addio all’immagine da “maestrina perfettina”. Via l’aurea da maestrina perfettina, spesso attribuitale in passato, e spazio alla vera Francesca. I giudici dello show di Milly Carlucci hanno più volte sottolineato questa evoluzione, evidenziando come la conduttrice riesca a trasmettere naturalezza e personalità sul palco. Una coppia amata dal pubblico. Il risultato è una posizione sempre elevata sia nei giudizi tecnici sia in quelli del pubblico da casa, che sostiene con entusiasmo la coppia televisiva formata dalla Fialdini e Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca Fialdini: il mio mito era Gruber, non Carrà. Guaccero stai serena