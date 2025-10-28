FRANCESCA FIALDINI | DA BAMBINA SOGNAVO GRUBER NON CARRÀ GUACCERO? STAI SERENA
Francesca Fialdini è una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle. Giuria e pubblico sono concordi nel premiare le sue esibizioni e il raccontarsi senza filtri. Via l’aurea da maestrina perfettina come più volte è stata raccontata, e lo hanno sottolineato gli stessi giudici dello show di Milly Carlucci, e dentro la vera Francesca. Il risultato è un posto sempre alto sia nei giudizi tecnici che in quelli del pubblico da casa che sostiene la coppia televisiva formata dalla Fialdini e Giovanni Pernice. A proposito, la conduttrice di Rai1 rassicura Bianca Guaccero, compagna del maestro di Ballando, dopo che i giornali hanno parlato di gelosie e tensioni nel dietro le quinte. 🔗 Leggi su Bubinoblog
"Con questo mestiere diventiamo facilmente preda di giudizi e di modelli. Io tento sempre di spogliarmi delle sovrastrutture per essere il più naturale e spontanea possibile." Francesca Fialdini - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono prime a pari merito e vincono la terza puntata di #BallandoConLeStelle. Accedono a sabato prossimo con +10 punti. Marcella Bella e Signora Coriandoli sono ultime, nella prossima puntata partiranno con un malus d - X Vai su X
Francesca Fialdini: "Quella volta che scambiai Simone per Pippo Inzaghi" - Francesca Fialdini è una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha raccontato aspetti del suo passato e quella volta in cui scambiò Simone Inzaghi per Pippo ... Lo riporta msn.com
''Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, il mio faccino in tv funziona, ma non sono una bomba sexy'': Francesca Fialdini rivela anche se è fidanzata - Al Corriere della Sera ha raccontato di essersi truccata per la prima volta a 25 anni, solo per andare in onda. Si legge su gossip.it
Francesca Fialdini: «Confusi Simone con Pippo Inzaghi. Non sognavo la Carrà ma la Gruber. In discoteca una sola volta nella vita, a Ballando scordo le coreografie» - Da noi c’era la linea gotica, la più complicata da abbattere per gli alleati. msn.com scrive