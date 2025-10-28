Francesca Fialdini è una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle. Giuria e pubblico sono concordi nel premiare le sue esibizioni e il raccontarsi senza filtri. Via l’aurea da maestrina perfettina come più volte è stata raccontata, e lo hanno sottolineato gli stessi giudici dello show di Milly Carlucci, e dentro la vera Francesca. Il risultato è un posto sempre alto sia nei giudizi tecnici che in quelli del pubblico da casa che sostiene la coppia televisiva formata dalla Fialdini e Giovanni Pernice. A proposito, la conduttrice di Rai1 rassicura Bianca Guaccero, compagna del maestro di Ballando, dopo che i giornali hanno parlato di gelosie e tensioni nel dietro le quinte. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FRANCESCA FIALDINI: DA BAMBINA SOGNAVO GRUBER, NON CARRÀ. GUACCERO? STAI SERENA