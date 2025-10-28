Francesca Fialdini | A Ballando ho la testa fra le nuvole Mi spiace passare per maestrina

Dal salotto di Da noi. a ruota libera alla pista di Ballando con le Stelle. Con la grazia che da sempre la contraddistingue, Francesca Fialdini sta affrontando la sua nuova avventura televisiva come si addice a un’Apuana DOC: schiva, riservata, grande lavoratrice, per usare termini che lei stessa ha menzionato nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma c’è di più dietro questa aura di “perfezione”, sulla quale tra l’altro ha qualcosa da ridire. L’imperfetta Francesca Fialdini. Tra un passo di valzer e giudizi affilati, Francesca Fialdini ha scelto di smantellare quell’immagine di eccessivo rigore che la accompagna da anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Fialdini: “A Ballando ho la testa fra le nuvole. Mi spiace passare per maestrina”

