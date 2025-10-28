Francesca Fagnani prima e dopo | è rifatta? Ecco com’era da giovane

Francesca Fagnani è rifatta? La giornalista è molto riservata circa la sua vita privata e come sappiamo preferisce indagare quella degli altri, così come confermano le sue interviste esclusive e accattivanti nello studio di Belve. Ultimamente, però, un gossip si è fatto insistente: a quanto sembra, infatti, così come alcune sue colleghe del mondo dello spettacolo, anche la compagna di Enrico Mentana avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma in che modo? E per correggere cosa? Francesca Fagnani negli anni è rimasta sempre fedele al suo aspetto sobrio e composto, ma qualche ritocchino appare evidente . 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Fagnani prima e dopo: è rifatta? Ecco com’era da giovane

Scopri altri approfondimenti

Francesca Fagnani risponde alle critiche per l’intervista a Rita De Crescenzo a Belve: “Non toglierei mai la parola a nessuno, ogni storia ha la sua dignità” Tra chi parla di decadenza e chi difende il diritto al racconto, lo scontro va oltre lo schermo. - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fagnani risponde alle critiche sull’ospitata di Rita De Crescenzo a #Belve. - X Vai su X

Francesca Fagnani è rifatta? La verità sui ritocchi dalle foto prima e dopo - Scopri se Francesca Fagnani è rifatta: la verità sui presunti ritocchini e la trasformazione dal confronto tra le foto prima e dopo della conduttrice di Belve. Secondo tag24.it

Francesca Fagnani è furiosa e risponde a tono dopo l’ennesima critica: ecco le sue parole - Francesca Fagnani ha perso la pazienza e a buon diritto: dopo l'ennesima critica, ha risposto per le rime. Da donnapop.it

Belen ospite a Belve, un super cachet per dire sì a Francesca Fagnani: le cifre - Dopo un lungo corteggiamento da parte della conduttrice Francesca Fagnani, Belen ha accettato l'ospitata a Belve: scopriamo quanto guadagna. Come scrive donnaglamour.it