Francesca Fagnani torna al centro dell’attenzione a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione di Belve. La conduttrice, nota per il suo stile diretto e per le interviste senza filtri, ha scelto di ospitare nella prima puntata Rita De Crescenzo, figura controversa del web. Una decisione che ha acceso il dibattito ancor prima della trasmissione, generando critiche sui social e discussioni anche all’interno della Rai. Ma la giornalista non è rimasta in silenzio: con la fermezza che la contraddistingue, ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse. Francesca Fagnani e la scelta di intervistare Rita De Crescenzo a Belve: la polemica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Fagnani è furiosa e risponde a tono dopo l’ennesima critica: ecco le sue parole