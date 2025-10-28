Francesca Fagnani è furiosa e risponde a tono dopo l’ennesima critica | ecco le sue parole
Francesca Fagnani torna al centro dell’attenzione a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione di Belve. La conduttrice, nota per il suo stile diretto e per le interviste senza filtri, ha scelto di ospitare nella prima puntata Rita De Crescenzo, figura controversa del web. Una decisione che ha acceso il dibattito ancor prima della trasmissione, generando critiche sui social e discussioni anche all’interno della Rai. Ma la giornalista non è rimasta in silenzio: con la fermezza che la contraddistingue, ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse. Francesca Fagnani e la scelta di intervistare Rita De Crescenzo a Belve: la polemica. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il racconto sconvolgente della tiktoker, ospite di Francesca Fagnani a #Belve - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani? Quasi certa la presenza a «Belve» - X Vai su X
Francesca Fagnani è una "belva", lite furiosa con una vigilessa a Roma: cosa è successo - Francesca Fagnani litiga in centro a Roma con una vigilessa che le contestava di aver parcheggiato senza permesso in zona Ztl Il debutto della nuova stagione di Belve si avvicina e forse Francesca ... Riporta affaritaliani.it
Francesca Fagnani, furiosa lite in strada con la vigilessa: cosa è successo - La conduttrice è stata paparazzata mentre litigava in centro a Roma con la polizia municipale. Lo riporta corrieredellosport.it
Francesca Fagnani, lite con la vigilessa che vuole multarla per il parcheggio in Ztl: «Ha dovuto spostare l'auto» - La conduttrice di Belve, la cui nuova edizione sarà presto mandata in onda su Rai 2, è stata paparazzata mentre discuteva animatamente con un'agente della polizia municiale ... Si legge su corriereadriatico.it