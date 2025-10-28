Francesca Fagnani difende la scelta di intervistare Rita De Crescenzo | Ogni storia ha la sua dignità

Francesca Fagnani difende l'ospitata di Rita De Crescenzo a Belve da chi ritiene che le stia dando una visibilità che non merita. La giornalista sottolinea che ogni storia merita di essere raccontata: "Non toglierei mai parola a nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

La controversa tiktoker ospite della prima puntata della nuova stagione dello show di Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani? Quasi certa la presenza a «Belve» - X Vai su X

Cosa ha detto la Fagnani - Sui social tuttavia non sono mancate diverse critiche per la partecipazione della tiktoker al programma e adesso a replicare ai ... Come scrive novella2000.it

Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi”. E Fagnani spegne le polemiche - Rita De Crescenzo, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, ha confessato di essere stata violentata da tre uomini ... Scrive dilei.it

Perché Rita De Crescenzo ospite a Belve, la risposta di Francesca Fagnani alle critiche: “Storia di riscatto” - Le spiegazioni della giornalista a chi si è indignato: "Non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa. Scrive msn.com