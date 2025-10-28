Francesca Fagnani a sorpresa da Antonella Clerici si finge concorrente | Vengo da Roma se vieni ti faccio una carbonara

Francesca Fagnani ospite a sorpresa a È sempre mezzogiorno nel giorno del debutto di Belve. La conduttrice si finge concorrente, poi svela i dettagli della puntata: "Maria De Filippi sarà in tutte le puntate, un gesto di grande generosità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

La controversa tiktoker ospite della prima puntata della nuova stagione dello show di Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook

L'intervista di Rita De Crescenzo a $Belve ha creato qualche malumore e diviso l'opinione pubblica, prima ancora di andare in onda su Rai 2. Fonti riferiscono a @fanpage che la nota tiktoker partecipa al programma di Francesca Fagnani a titolo gratuito. - X Vai su X

Francesca Fagnani: «Maria De Filippi sarà a Belve in tutte le puntate. Un gesto di grande amicizia e generosità». Ecco cosa farà - Questa sera, 28 ottobre, c'è grande attesa per il ritorno di Belve, il programma di Francesca Fagnani, ch avrà come ospiti Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita ... Segnala msn.com

Francesca Fagnani svela le sue “belve”: «Rita De Crescenzo? Giusto intervistare un personaggio divisivo come lei» - Con il suo tono diretto e ironico, Francesca Fagnani presenta la nuova stagione di Belve, in onda ... Da msn.com

Francesca Fagnani stasera in tv: gli inizi con Minoli e Santoro, ha co-condotto Sanremo 2023, il libro sulla malavita romana, 7 segreti - la sesta stagione di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Secondo corriere.it