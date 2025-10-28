Francesca Barra | Nuda con l’IA sono stata violata Penso a mia figlia di 12 anni | le ragazzine sono terrorizzate

Roma – Qualche mese fa, in un’intervista a questo giornale, Francesca Barra ammetteva che una volta chiusa la porta il mondo non faceva più paura: “Io alla fine mi sento al sicuro a casa con i miei quattro figli e mio marito (l’attore Claudio Santamaria, ndr )”. Non è più certa che sia davvero così. Perché domenica sera in quel luogo protetto è successo qualcosa. È stata rapita. Le hanno rubato l’identità. Hanno trasformato il suo corpo in quello di una chimera, oltrepassato il caos anatomico. Su un sito è comparsa nuda, in bilico sulla pornografia, in mezzo ad altre donne famose. L’intelligenza artificiale va oltre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

