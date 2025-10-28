Francesca Barra alle vittime di violenza online | Non siamo noi a doverci vergognare

“Non siete voi, non siamo noi a doverci vergognare”. È il messaggio di Francesca Barra alle vittime di violenza online. A chi, come lei, si è vista “spogliare” con l’Intelligenza Artificiale in alcune immagine senza veli – chiaramente fake – diffuse nel web senza alcun consenso. Perché sì, anche questa è una forma di violenza, sotto molti aspetti. Ed è giusto che fenomeni di questo tipo vengano combattuti con ogni mezzo possibile. Il messaggio per le vittime di violenza online. Sono immagini “manipolate e false”. Immagini che “avrebbero potuto finire nelle mani sbagliate”, che creano “sgomento”. 🔗 Leggi su Dilei.it

