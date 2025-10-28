Francesca Albanese | Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza

La relatrice Onu per i diritti umani in Palestina Francesca Albanese ha presentato il suo nuovo rapporto secondo il quale i paesi che hanno continuato a commerciare in armi e a dare supporto a Israele sono complici del genocidio a Gaza. L'intervista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le parole di Francesca Albanese, ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese alla marcia per la Pace Perugia - Assisi. Per vedere il servizio completo di Eugenia Fiore visita @MedInfinityIT #quartarepubblica - X Vai su X

Francesca Albanese: “Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza” - La relatrice Onu per i diritti umani in Palestina Francesca Albanese ha presentato il suo nuovo rapporto secondo il quale i paesi che hanno continuato ... Si legge su fanpage.it

Francesca Albanese e il suo nuovo report: “Il genocidio di Gaza è un crimine collettivo” - Il nuovo report di Francesca Albanese si apre con parole nette: “Il genocidio che continua a consumarsi a Gaza è un crimine collettivo, reso possibile dalla complicità di potenti Paesi terzi, che hann ... controcopertina.com scrive

Francesca Albanese, quando difendere i diritti umani diventa reato - Il 9 luglio 2025 gli Stati Uniti hanno inserito Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi occupati, nell’elenco Sdn dell’Ofac: la stessa lista riservata a soggetti accusati ... Segnala osservatoriodiritti.it