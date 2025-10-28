Francamente annuncia la nuova canzone Telephone Tango
Telephone Tango è la nuova canzone di Francamente, impegnata nell’apertura del tour teatrale di Carmen Consoli. Una canzone d’amore e di gratitudine, non per una persona ma verso un luogo che per tanto tempo è stato Casa. Telephone Tango è la nuova canzone di Francamente in uscita il 4 novembre per Carosello Records, che inaugura la collaborazione tra un’artista dal timbro e dalla personalità inconfondibili, che unisce canzone d’autore ed elettronica, e la storica realtà discografica indipendente, da sempre al fianco di cantautrici e cantautori di grande qualità. Dopo la preghiera laica e innamorata, sacra e dissacrante, di Zagara, l’artista torna con una canzone dall’anima intensa e fortemente autobiografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
? La Spagna dice basta all’ora legale Il premier Pedro Sánchez annuncia che il governo chiederà all’Unione Europea di abolire il cambio d’orario In un video pubblicato su X, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che la Spagna proporrà di elimi - facebook.com Vai su Facebook
Fedez sorprende i fan: il video dello spoiler della nuova canzone - Dopo l'uscita di "Temet Nosce", Fedez sorprende i fan con uno spoiler di un nuovo brano. Da donnaglamour.it