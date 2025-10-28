francamente annuncia la nuova canzone telephone tango

Telephone Tango è la nuova canzone di Francamente, impegnata nell’apertura del tour teatrale di Carmen Consoli. Una canzone d’amore e di gratitudine, non per una persona ma verso un luogo che per tanto tempo è stato Casa. Telephone Tango è la nuova canzone di Francamente in uscita il 4 novembre per Carosello Records, che inaugura la collaborazione tra un’artista dal timbro e dalla personalità inconfondibili, che unisce canzone d’autore ed elettronica, e la storica realtà discografica indipendente, da sempre al fianco di cantautrici e cantautori di grande qualità. Dopo la preghiera laica e innamorata, sacra e dissacrante, di Zagara, l’artista torna con una canzone dall’anima intensa e fortemente autobiografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

