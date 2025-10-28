Fra jazz e tradizione afro-brasiliana l’ensemble di Nilza Costa in concerto al Torrione

Ferraratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 alle 21.30, sul palco del Jazz Club presenta il nuovo album 'Cantigas' il gruppo guidato da Nilza Costa (nella foto di Paolo Chiarelli) e che vede Maurizio Piancastelli alla tromba, Filppo Orefice al sax tenore e percussioni, Daniele Santimone alle chitarre, Stefano Senni al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

