Fra jazz e tradizione afro-brasiliana l’ensemble di Nilza Costa in concerto al Torrione
Venerdì 31 alle 21.30, sul palco del Jazz Club presenta il nuovo album 'Cantigas' il gruppo guidato da Nilza Costa (nella foto di Paolo Chiarelli) e che vede Maurizio Piancastelli alla tromba, Filppo Orefice al sax tenore e percussioni, Daniele Santimone alle chitarre, Stefano Senni al.
