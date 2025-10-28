Fotografia morto a 91 anni Mimmo Jodice

Il mondo dell’arte e della fotografia è in lutto. È morto Mimmo  Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo. Tra i principali esponenti della fotografia d’avanguardia, aveva 91 anni. Era nato a Napoli il 29 marzo 1934, nel Rione Sanità. Si era avvicinato alla fotografia negli anni ’50. Negli anni ’60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri, solo per citarne alcuni. Dal 1970 al 1994 aveva insegnato fotografia all’Accademia di belle arti di Napoli. Sperimentò molto nelle tecniche, nel tipo di stampa e di materiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

