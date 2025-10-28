Fotografia in lutto | è morto Mimmo Jodice uno dei maestri dell' avanguardia

Roma, 28 ottobre 2025 – Lutto nel mondo della fotografia. È morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d'avanguardia. Aveva 91 anni. Nato a Napoli nel Rione Sanità, si avvicinò alla fotografia negli anni '50, ma risalgono agli anni '60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti dell'epoca: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri tra gli altri. Ha esposto la sua arte con personali nei musei di tutto il mondo: dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

