FOTO Scontro camion-trattore in Valle Telesina | agricoltore finisce in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel tardo pomeriggio lungo via Bebiana, a Solopaca. Per cause in corso di accertamento, sono arrivati all’impatto un camion e un trattore che stava trasportando olive. Ad avere la peggio il conducente del mezzo agricolo che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, pare non in gravi condizioni. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri delle compagnie di Solopaca e Cerreto Sannita. Traffico in tilt in entrambe le direzioni col tratto che è stato completamente chiuso per i rilievi e per ripulire il manto da tutti i detriti sparsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Scontro camion-trattore in Valle Telesina: agricoltore finisce in ospedale

