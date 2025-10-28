FOTO Pellezzano ecco come gli alunni studiano…il terremoto

Tempo di lettura: < 1 minuto In molti non sanno neanche cos’è un terremoto, qualcuno ha sentito la scossa di sabato e ha avuto paura, ma oggi che hanno studiato dal punto di vista scientifico l’argomento sanno anche come reagire in caso di emergenza. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano in via della Quercia sono tra quelli in questi giorni dove, dopo lo sciame con epicentro in Irpinia, si è dato impulso alle attività di prova di evacuazione. Stamani, al suono di una sirena degli alunni si sono prima riparati sotto i banchi e poi sono usciti dalle aule e, con l’aiuto delle maestre, sono andati nel cortile, dove le insegnanti hanno fatto l’appello per sincerarsi della presenza di tutti i piccoli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

