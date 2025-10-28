Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un garage-scantinato di un edificio al civico n. 1 di via Falcone e Borsellino. Il fuoco ha interessato quello che era un deposito di carte: nella palazzina sovrastante composta da due piani, insistono una palestra ed una Scuola di Formazione professionale. Scattato l’allarme, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Nessuno è rimasto coinvolto dalle fiamme. Secondo una prima sommaria ricostruzione del rogo, sembra trattarsi di un incendio di origine dolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Fiamme dal garage, intervento dei Vigili del Fuoco