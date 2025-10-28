Fossombrone Giuliodori e il peccato originale | | Semplice bisogna fare gol
Il Fossombrone non riesce a rialzare la testa e cade ancora in casa con il Notaresco, che si accoda ai battistrada della classifica. Un film già visto: buone trame di gioco, occasioni costruite, ma nessun gol. Un copione che sta diventando un’abitudine per i biancoazzurri, ancora a caccia di quella freddezza sotto porta che può fare la differenza. "Probabilmente il nostro peccato è stato chiudere il primo tempo sullo 0-0 – ha ammesso mister Marco Giuliodori –. È una prerogativa che ci trasciniamo da inizio stagione: la squadra arriva, crea, ma non riesce a concretizzare. E quando sbagli, in un torneo così livellato, paghi sempre a caro prezzo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
