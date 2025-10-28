fossa annata eccezionale grazie al caldo

Il caldo torrido e le temperature altissime estive sono stati eccezionali per il formaggio di fossa DOP di Sogliano, dove sono state scoperchiate le fosse ed è già aria di festa perché il formaggio, dai primi assaggi, è ottimo. E’ il formaggio infossato, parzialmente stagionato, prodotto in maggio con il latte di mucche e pecore che hanno mangiato la prima erba della stagione, quella migliore. Si tratta della infossatura canonica, di una volta, all’inizio di agosto, che vedeva però l’apertura delle quattro fosse malatestiane, fino a 50 anni fa, il 25 novembre, festa di Santa Caterina. Oggi invece per via della fiera, normative di legge, business e distribuzione su scala nazionale e internazionale, le buche, diventate una quarantina, anche se non tutte vengono riempite, si aprono un mese prima e le infossature avvengono anche più volte all’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

