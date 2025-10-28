Forum Retail 2025 accende i riflettori sul retail media | la nuova leva strategica per brand e insegne

Il 12 e 13 novembre al Superstudio Più di Milano torna Forum Retail, l’appuntamento di riferimento per la community del retail italiano e internazionale. Giunto alla 25esima edizione, l’evento organizzato da IKN Italy celebra un traguardo importante confermandosi come il più grande Experience &. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il futuro del commercio al dettaglio è in rapida evoluzione e richiede alle imprese risposte immediate in termini di tecnologia e strategia. La 25ª edizione di Forum Retail, l'evento di riferimento del settore organizzato da IKN Italy, fornirà queste risposte il 12 e 13 - facebook.com Vai su Facebook

Forum Retail 2025 - L’edizione 2025 di Forum Retail, l’evento di IKN Italy dedicato alle ultime tecnologie, ai trend rivoluzionari e alle soluzioni più innovative per il settore, si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Milan ... Scrive borse.it

Forum Retail 2025: si decidono le strategie per il futuro del settore - Il futuro del commercio al dettaglio è in rapida evoluzione e richiede alle imprese risposte immediate in termini di tecnologia e strategia. Secondo msn.com