Forte scossa di terremoto in Turchia crolli a Sindirgi ma nessuna vittima segnalata
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito lunedì sera la Turchia occidentale. Il sisma è stato registrato all’incirca ad 8 km da Sindirgi e a 59 dal capoluogo regionale Balikesir, secondo quanto rilevato dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall’ Usgs, l’agenzia geologica statunitense. Il terremoto si è verificato alle 20:48 italiane (21:48 locali), a una profondità di all’incirca 10 km. Le autorità turche hanno immediatamente attivato i soccorsi. «In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
