Forte FI | Riaperto da oggi il punto nascite del San Rocco la sanità si programma

Tempo di lettura: 2 minuti «Da questa mattina è effettivamente attivo il punto nascite dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Dopo le tante battaglie sia dei cittadini che istituzionali, Forza Italia ha lavorato a tutti i livelli per questo risultato, è stato dato seguito alla sentenza del Tar che ha riattivato un servizio indispensabile per tutto il comprensorio aurunco. Da ginecologa, conosco benissimo quanto la complessità del nostro territorio imponga di mantenere attivo un servizio come quello del punto nascite. Per una donna di Cellole, di Sessa Aurunca, di Falciano del Massico, di Carinola, ma anche di comuni come Francolise, Sparanise, doversi rivolgere ad una struttura diversa da quella del San Rocco rappresenta un disagio oltre che può costituire un pericolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forte (FI): “Riaperto da oggi il punto nascite del San Rocco, la sanità si programma”

