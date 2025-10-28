Formazioni confermate per i rossoneri che cercano di mettere fine all’imbattibilità dei padroni di casa
2025-10-28 21:18:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’AC Milan, contendente al titolo di Serie A, si reca all’Atalanta sperando di porre fine all’imbattibilità dei padroni di casa in campionato in questa stagione. Il Milan, che ha subito una sconfitta solo una volta in questa stagione, è attualmente terzo nel massimo campionato italiano, a un punto dalla Roma, seconda. Nonostante non abbia subito una sconfitta in campionato in questa stagione, l’Atalanta è scesa al settimo posto, avendo pareggiato sei delle prime otto partite. Ecco come si schierano le due squadre per quello che promette di essere un incontro intrigante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
