Formazione Scuola Lavoro ex PCTO | non si potrà svolgere in attività ad alto rischio

Le attività di formazione scuola-lavoro non potranno più coinvolgere gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio. Lo stabilisce un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di tutelare maggiormente la sicurezza dei ragazzi inseriti nei percorsi di alternanza. Le convenzioni tra scuole e imprese dovranno adeguarsi a questo nuovo criterio di esclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

