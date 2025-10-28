Formazione digitale | si può fare di più
Razzante*?Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, in collaborazione con Frog Learning, ha condotto un’indagine su 118 aziende di medio-grandi dimensioni. Da questa ricerca è nato l’"eLearning Maturiy Report 2025", che fotografa lo stato dell’arte della formazione digitale (eLearning) nel nostro Paese. È emerso come l’eLearning sia ormai al centro delle strategie aziendali ma tra le intenzioni e la realtà permane un divario significativo. Infatti, il livello medio di maturità della formazione digitale in Italia è pari a 51 su 100. Le imprese riconoscono la formazione come una leva strategica ma solamente in poche riescono a gestirla con questa visione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
