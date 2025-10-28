Formaggi ' freschissimi' lo Squacquerone made in Cesena fa il bis agli Italian Cheese Awards

Centrale del Latte di Cesena conquista per il secondo anno consecutivo il primo premio nella categoria ‘Freschissimi’ agli Italian Cheese Awards, il prestigioso riconoscimento nazionale dedicato ai migliori formaggi italiani prodotti con latte 100% italiano. La finale si è svolta domenica scorsa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altre letture consigliate

Ma dove lo trovi un supermercato con formaggi autentici, prodotti da aziende agricole locali? Solo al Trevalli di Villa d’Almè trovi stracchini, firmatele e yogurt freschissimi delle nostre valli? Vieni a scoprire il nostro banco dedicato ai formaggi! #trevalli - facebook.com Vai su Facebook

Formaggi freschi e stagionati, quali sono e come scegliere - Fonte di calcio, proteine e vitamina D, ne esistono di diverse varietà, che si distinguono per proprietà e valori nutrizionali, oltre che per sapore e consistenza Presenti sul mercato in diverse ... Riporta tg24.sky.it

Granarolo ritira formaggio Squacquerone per un errore nella data di scadenza - Granarolo ha ritirato dal mercato il formaggio Squacquerone di Romagna D. ilfattoalimentare.it scrive

Miglior formaggio freschissimo: Squacquerone di Romagna DOP del Caseificio Mambelli, Emilia Romagna - Quello che accompagna irresistibili piadine e si sposa a meraviglia con i salumi. Segnala corriere.it