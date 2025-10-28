Forlì in coppa chance per i giovani Miramari | Orgogliosi di loro
Dopo il pareggio contro il Pineto, il Forlì torna subito in campo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia serie C. Al ‘Morgagni’ (ore 18) arriva l’ Arzignano Valchiampo, compagine veneta che milita del girone A. Si tratta della seconda sfida di coppa per i galletti, dopo il passaggio del turno nei trentaduesimi ad agosto contro la Virtus Verona. L’Arzignano arriva in Romagna in un momento difficile, 17° posto in classifica e piena zona retrocessione, solo due vittorie e quattro pareggi nelle prime undici gare. Il tecnico forlivese Miramari però non si sbilancia, affermando di aspettarsi una "gara combattuta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
