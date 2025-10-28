Forlì capitale dell’hockey inline attesi oltre 600 atleti | arriva il Trofeo delle Regioni

Per 4 giorni Forlì torna la capitale dellhockey inline: è in programma infatti dal 30 ottobre al 2 novembre il Trofeo delle Regioni, una delle più importanti manifestazioni giovanili della disciplina sportiva, che anche quest’anno si terrà al pattinodromo di via Ribolle. A sfidarsi saranno le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

