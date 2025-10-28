Forbidden Fruit Yi?it è il figlio segreto di Ender e Kaya
In Forbidden Fruit, una crepa antica riaffiora nella vita di Ender Çelebi: il ricordo di un figlio affidato ad altri anni fa emerge proprio quando a Istanbul rientra Kaya, l’ex che muove gli equilibri della potente Argun Holding. Sospetti di paternità, silenzi e scelte estreme tornano a bussare alla porta, trascinando tutti nel punto più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
«Non posso credere che tu abbia potuto tradirmi così facilmente». Questa frase di Zehra racchiude tutta la tensione che si respira nelle ultime puntate di "Forbidden Fruit" su Canale 5. La storia si complica quando Yildiz, spinta dal desiderio di vendetta verso K - facebook.com Vai su Facebook
Trama di Forbidden Fruit - Zeynep e Yildiz sono due sorelle che vivono in una piccola casa ad Istanbul, ma dalla vita sognano di avere di più. Lo riporta movieplayer.it
"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 18 al 22 agosto - Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Riporta tgcom24.mediaset.it
Forbidden Fruit, cosa sapere sulla nuova serie tv turca da oggi in tv - Forbidden Fruit è una serie televisiva prodotta in Tuchia e andata in onda su Fox dal 2018 al 2023. Lo riporta tg24.sky.it