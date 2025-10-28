Forbidden Fruit | nozze lampo per Alihan e Zeynep tutti senza parole

In Forbidden Fruit, 2ª stagione, l’amore tra Alihan Ta?demir e Zeynep torna a respirare e stavolta corre veloce: un matrimonio a sorpresa cambia il ritmo della storia e spiazza tutti. Sullo sfondo, intrighi familiari e rancori antichi spingono i personaggi sull’orlo di scelte definitive, in onda nel pomeriggio di Canale 5. La promessa e i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

