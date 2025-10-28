Forbidden Fruit Ender finge la sposa | Alihan la evita Zehra e Kemal al sì

Settimana cruciale per Forbidden Fruit: dal 3 al 7 novembre su Canale 5, nello slot delle 14:10, relazioni e alleanze cambiano volto. Ender lotta per dare sostanza a un’unione di convenienza, mentre Zeynep tenta di ricucire amicizie ferite. Ogni scelta pesa, ogni silenzio racconta. Un matrimonio che scotta solo in apparenza Nella coppia improvvisata formata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

