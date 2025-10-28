Forbidden Fruit anticipazioni 29 ottobre | Zehra pensa che Kemal la tradisca Alihan geloso di Zeynep

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che, tra amori e vendette, racconta la storia delle sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 29 ottobre Yildiz ed Ender riusciranno a far sospettare Zehra sul conto di Ender, mentre Alihan si dimostrerà molto geloso nei confronti di Zeynep. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel corso della puntata. Negli episodi precedenti Per impedire il matrimonio tra Zehra e Kemal si è formata una coppia davvero impensabile, composta dall' alleanza di Ender e Yildiz: una volta acerrime nemiche, adesso unite da un obiettivo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

