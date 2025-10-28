Football americano l’Italia conquista il bronzo agli Europei Germania sconfitta in rimonta

Oasport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di football americano: dopo aver perso contro la Finlandia per 9-8 nella semifinale andata in scena sabato pomeriggio, gli azzurri si sono riscattati sul campo di Krefeld e hanno sconfitto per 17-14 la Germania padrona di casa, reduce dal ko contro l’Austira (30-9). Sotto una pioggia leggera, la nostra Nazionale ha saputo confermarsi sul podio  continentale per la terza volta consecutiva, dopo il trionfo di quattro anni fa e la terza piazza del 2023. I tedeschi si sono portati in vantaggio con il touchdown di Heiko Bals e la trasformazione di Florian Finke (7-0), ma gli azzurri sono stati bravi a pareggiare con il TD messo a segno da Carlo Tassan su pass di Luke Zahradka, a cui ha fatto seguito il calcio tra i pali di Matteo Felli (7-7). 🔗 Leggi su Oasport.it

football americano l8217italia conquista il bronzo agli europei germania sconfitta in rimonta

© Oasport.it - Football americano, l’Italia conquista il bronzo agli Europei. Germania sconfitta in rimonta

Contenuti che potrebbero interessarti

football americano l8217italia conquistaFootball americano, l’Italia conquista il bronzo agli Europei. Germania sconfitta in rimonta - L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di football americano: dopo aver perso contro la Finlandia per 9- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Football Americano L8217italia Conquista