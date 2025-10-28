L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di football americano: dopo aver perso contro la Finlandia per 9-8 nella semifinale andata in scena sabato pomeriggio, gli azzurri si sono riscattati sul campo di Krefeld e hanno sconfitto per 17-14 la Germania padrona di casa, reduce dal ko contro l’Austira (30-9). Sotto una pioggia leggera, la nostra Nazionale ha saputo confermarsi sul podio continentale per la terza volta consecutiva, dopo il trionfo di quattro anni fa e la terza piazza del 2023. I tedeschi si sono portati in vantaggio con il touchdown di Heiko Bals e la trasformazione di Florian Finke (7-0), ma gli azzurri sono stati bravi a pareggiare con il TD messo a segno da Carlo Tassan su pass di Luke Zahradka, a cui ha fatto seguito il calcio tra i pali di Matteo Felli (7-7). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Football americano, l’Italia conquista il bronzo agli Europei. Germania sconfitta in rimonta