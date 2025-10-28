Fonte battesimale e statua di santa Lucia Bolsena riscopre due capolavori dimenticati | FOTO
Bolsena riscopre due opere d'arte “dimenticate”, entrambe attribuibili allo scultore fiorentino Benedetto Buglioni: il fonte battesimale conservato nella chiesa del Santissimo Salvatore e la statua di santa Lucia custodita nella basilica di Santa Cristina. Si tratta di due capolavori della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
