Fontana Lombardia al Green Building Forum | Sostenibilità ambientale non sia ideologica – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 28 ottobre 2025 ‘Green Building Forum‘, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica e sociale, attraverso un’azione coordinata tra governi, imprese, professionisti e associazioni, per garantire città più vivibili, sicure, inclusive e sane. All’appuntamento, organizzato all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sono interventi, fra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.“La sostenibilità ambientale – ha detto il presidente Fontana – è un obiettivo prioritario, ma deve essere perseguita con gradualità, in modo da salvaguardare anche l’economia. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lombardia contesa: il silenzio di Fontana fa più rumore delle parole - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d’Italia blinda il dopo Fontana e sfida la Lega: “La Lombardia tocca a noi” - X Vai su X
Fontana (Lombardia) al Green Building Forum: Sostenibilità ambientale non sia ideologica - (Agenzia Vista) Milano, 28 ottobre 2025 ‘Green Building Forum‘, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica e sociale, attraverso un’azione coordina ... Riporta quotidiano.net
Green Building Forum, Attilio Fontana: serve sostenibilità positiva - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha preso parte a Milano al Green Building Forum e ha parlato di un impegno della sua amministrazione per la ... Come scrive libero.it
GREEN BUILDING FORUM, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE COMAZZI: OK A SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MA SENZA PERDERE DI VISTA TEMATICHE SOCIALI ED ECONOMICHE - ‘Green building forum’, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica e sociale, attraverso un’azione co ... Secondo mi-lorenteggio.com