“Romeo deve insistere perché la Lombardia resti alla Lega”. Romeo è Massimiliano, ed è il capogruppo al Senato e segretario regionale della Lega in Lombardia. A parlare è il governatore Attilio Fontana. Il suo non è un incidente dialettico. È la tessera di un disegno più ampio: un asse che unisce Lombardia e Veneto e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Fontana e Zaia, asse per rilanciare la Lega Salvini è “avvisato”