Fondriest e l' incontro con Pellaud vincitore della terza tappa della Gravel Burn in Sudafrica
Prosegue l'avventura in Sudafrica di Maurizio Fondriest, che ha parlato con il vincitore della terza tappa della Gravel Burn, lo svizzero Simon Pellaud, attualmente secondo nella classifica generale. Simon è stato un ciclista professionista su strada con la Androni Giocattoli, la Trek-Segafredo e il Tudor Pro Cycling, ma quest’anno ha deciso di passare al gravel. Con Maurizio ha parlato di questa sua passione e dei motivi che lo hanno spinto a intraprendere questo nuovo percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
UNA SERATA SULLA SICUREZZA STRADALE Venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 21:00, presso la Sala Ottagono si terrà un incontro di presentazione sulla sicurezza stradale con l’associazione “io rispetto il ciclista”. Sarà presente anche il cofondatore Ma - facebook.com Vai su Facebook
Fondriest e l'incontro con Pellaud, vincitore della terza tappa della Gravel Burn in Sudafrica - che ha parlato con il vincitore della terza tappa della Gravel Burn, lo svizzero Simon Pellaud, attualmente secondo nella classifica generale. Lo riporta msn.com