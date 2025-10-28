Fondriest e l' incontro con Pellaud vincitore della terza tappa della Gravel Burn in Sudafrica

Prosegue l'avventura in Sudafrica di Maurizio Fondriest, che ha parlato con il vincitore della terza tappa della Gravel Burn, lo svizzero Simon Pellaud, attualmente secondo nella classifica generale. Simon è stato un ciclista professionista su strada con la Androni Giocattoli, la Trek-Segafredo e il Tudor Pro Cycling, ma quest’anno ha deciso di passare al gravel. Con Maurizio ha parlato di questa sua passione e dei motivi che lo hanno spinto a intraprendere questo nuovo percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

