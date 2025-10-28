Foggia la Croce Rossa attiva le ' Unità di Strada' | Aiuto e dignità a chi vive in condizioni di fragilità

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Foggia rinnova e potenzia il proprio impegno a sostegno delle persone che vivono in condizioni di marginalità e solitudine sociale, attraverso l’attività dell’Unità di Strada, un servizio svolto interamente dai volontari del Comitato. Ogni settimana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

