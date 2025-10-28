Foggia eliminato dalla Coppa Italia | al Crotone basta un rigore
Finisce al secondo turno l'avventura del Foggia in Coppa Italia di Serie C. I rossoneri sono usciti sconfitti allo ‘Scida’ di Crotone, dalla formazione di Emilio Longo, che ha prevalso con il più striminzito dei punteggi, sufficiente per guadagnare l'accesso agli ottavi di finale della competizio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
