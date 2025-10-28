Fofana nel pre-partita di Atalanta-Milan | Dovremo essere cattivi Contento della fiducia del mister
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alfonso Sciascia paginaufficiale. . Milan - Pisa 2-2 Partita pazza a San Siro, con alti e bassi per i rossoneri ? TOP: Athekame, Modric, Bartesaghi FLOP: Ricci, Gimenez, Fofana Siete d’accordo o cambiereste qualcuno? ? #MilanPisa #ForzaMilan # - facebook.com Vai su Facebook
Fofana pre Atalanta-Milan: “Partite come questa mi esaltano” - Fofana è intervenuto a dazn nel pre partita di Atalanta- msn.com scrive
Fofana a DAZN: "Mi esalta quando si alza il livello. Ricci o Rabiot? La qualità è sempre alta" - Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta- Come scrive milannews.it
Giaccherini: "Gimenez titolare? Segnale importante dato da Allegri" - Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel pre partita di Atalanta- Segnala milannews.it