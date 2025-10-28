"La prevenzione non può limitarsi agli screening ma deve includere una maggiore consapevolezza del funzionamento del proprio corpo e una seria attenzione alla gestione dello stress". E’ il messaggio-chiave venuto dalla conferenza-laboratorio svoltasi alla mediateca Fregoso, organizzato da Ewmd, il network che ha come obiettivo la valorizzazione professionale e personale delle donne. Un folto pubblico ha seguito le riflessioni di Laura Gadducci, bioterapista specializzata in disturbi psicosomatici, sul tema dell’incontro ’Perché le donne si ammalano di più?’. "Lo stress cronico e i livelli di infiammazione sistemica – ha detto fra l’altro la dottoressa Gadducci, introdotta da Marina Magnani, presidente di Ewmd La Spezia – sono tra le principali cause dell’aumento delle patologie femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus sulla salute delle donne: "Serve più consapevolezza"